Уфимец показал, как провел пять часов под дождем в очереди на КТ

Напомним, это не первая неоднозначная ситуация с очередями в медучреждения региона. Так, на прошлой неделе, в понедельник 20 сентября одна из пациенток поликлиники №2 Стерлитамака разместила на странице в социальной сети Радия Хабирова сообщение о том, что пациенты которые пришли к врачу с высокой температурой и признаками ОРВИ, направляли в небольшой бокс. По словам пациентки в маленьком помещении одновременно оказались около 50 людей. По словам женщины в этом боксе у людей не было даже возможности присесть.