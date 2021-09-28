Три уфимских вуза получат базовый грант в размере 100 миллионов рублей

Три уфимских вуза получат базовый грант в размере 100 миллионов рублей
Три уфимских вуза получат базовый грант в размере 100 миллионов рублей
Сегодня, 17:43ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Грант предусмотрен в рамках академического лидерства «Приоритет-2030».

Стало известно, что три вуза Уфы вошли в программу «Приоритет-2030» и получат базовый грант в размере 100 миллионов рублей на реализацию мероприятий программ развития и на достижения целей, которые были озвучены в стратегии развития. Известно, что всего было отобрано 106 университетов из 49 городов России.

В частности, грант получили «Уфимский университет науки и технологий», БГМУ и УГНТУ. Известны и те самые стратегии развития, которые были представлена на «Приоритете-20230».

Так, «Уфимский университет науки и технологий», который создан благодаря слиянию БашГУ и УГАТУ, намеревается изменить позиционирование Башкирии и создать научное ядро в регионе. Как отмечает ректор БашГУ, «вуз будет готовить педагогов и предпринимателей новых форматов».

Что касается УГНТУ, то его программа развития заключается в решении вопросов, связанных с ростом затрат на добычу, транспорт и переработку энергоресурсов, а также необходимостью повышения качества жизни населения.

БГМУ в свою очередь планирует трансформироваться в международный университет, где будут производиться новые медицинские знания и технологии.

Отмечается, что на данный момент университеты могут получить еще и гранты специальной части, победители которой будут отобраны уже на втором этапе конкурса.

Ранее мы писали, что БашГУ, УГАТУ и УГНТУ вошли в мировой рейтинг университетов по версии британского журнала Times Higher Education. Так, БашГУ и УГАТУ разместились на 1201+ месте из 1600 возможных.

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