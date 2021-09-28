Три уфимских вуза получат базовый грант в размере 100 миллионов рублей

Стало известно, что три вуза Уфы вошли в программу «Приоритет-2030» и получат базовый грант в размере 100 миллионов рублей на реализацию мероприятий программ развития и на достижения целей, которые были озвучены в стратегии развития. Известно, что всего было отобрано 106 университетов из 49 городов России.