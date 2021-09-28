Родители 14 школьников Уфы перевели детей на «удаленку» в связи с коронавирусом

По данным 27 сентября, диагноз коронавирус подтвержден у 291 ребенка по республике. Коронавирус выявили в 542 школах, 120 детсадах, а также в 52 кружках и секциях. Министр сообщил и о том, что карантин введен в 279 школах региона.