Устроивший резню в школе Стерлитамака подросток выписался из психбольницы

Напомним, в 2018 году в школу № 1 города Стерлитамак один из её учеников пришел в школу с ножом и набросился на преподавателя и одноклассницу, парень нанес им ранения, а следом поджог класс. Заметим, что это была не первая его попытка причинить вред школе и тем, с кем он контактировал в ней. В 2016 году паренек приносил в школу коктейль Молотова, но свой план реализовать ему тогда не удалось. С ним работали и правоохранители, также он проходил терапию, так дело и спустили на тормозах. Он обещал, что больше так не будет.