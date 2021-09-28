Первый снег в Белорецком районе Башкирии создал «дорожный капкан» для водителей

Как сообщают жители Башкирии, оказавшиеся на территории Белорецкого района, там идет снег, наблюдается сильный ветер, дороги стали скользкими, а видимость на них ухудшилась. Также жители Башкирии сообщают в соцсетях о непогоде по пути в Магнитогорск и советуют друг другу воздержаться от поездок.