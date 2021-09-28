Первый снег в Белорецком районе Башкирии создал «дорожный капкан» для водителей

Первый снег в Белорецком районе Башкирии создал «дорожный капкан» для водителей
Первый снег в Белорецком районе Башкирии создал «дорожный капкан» для водителей
Сегодня, 09:34ОбществоВалерия ПанаеваФото: vk.com
Вечером 27 сентября замело автомобильную дорогу Тирлян-Белорецк, осадки обильно выпали и в Абзаково. О непогоде автолюбители сообщили в соцсетях.

Как сообщают жители Башкирии, оказавшиеся на территории Белорецкого района, там идет снег, наблюдается сильный ветер, дороги стали скользкими, а видимость на них ухудшилась. Также жители Башкирии сообщают в соцсетях о непогоде по пути в Магнитогорск и советуют друг другу воздержаться от поездок.

По словам очевидцев, многие автомобилисты не успели заменить летние шины на зимние и поэтому медленно «скользили» по трассе, другие буксовали, а третьи не рискнули ехать дальше и решили переждать бурю на обочине трассы.

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