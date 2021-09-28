МВД по Башкирии проиграло суд против сторонницы Навального из Уфы Ольги Комлевой

МВД по Башкирии проиграло суд против сторонницы Навального из Уфы Ольги Комлевой
МВД по Башкирии проиграло суд против сторонницы Навального из Уфы Ольги Комлевой
Сегодня, 17:40ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Силовое ведомство хотело взыскать с женщины 1,1 миллиона рублей в качестве компенсации за внеурочную работу на митинге 31 января.

Сама активистка штаба Навального (организация признана в России экстремистской - прим.ред.) Ольга Комлева на своей странице в социальной сети сообщила не только о выигранном процессе, но и о том, что это лишь первый иск ведомства. Данное громкое заседание состоялось в понедельник 27 сентября, подробности процесса женщина озвучило рассказала «Эху Москвы в Уфе». Издание приводит мнение Комлевой о том, что из-за нарушений в оформлении документов, иск был заведомо проигрышным.

По словам активистки Комлевой, в деле не было документального подтверждения слов, а именно не был указан ущерб. Также женщина заявила изданию, что в ходе процесса представители МВД не смогли подтвердить факт проведения оплаты за внеурочный труд.

Сумма требований по этому иску составила 1,1 миллиона рублей рублей, но это не единственный иск в отношении Комлевой. Несколько судебных жалоб от разных структур МВД и Росгвардии также находятся в суде, однако решения по ним еще не вынесены.

Напомним суть иска – силовики считают Ольгу Комлеву и других активистов виновными в организации несогласованных митингов в Уфе 23 и 31 января, работать на которых правоохранители были внеурочно. Сумма иска 1,1 миллион рублей и включала в себя расходы на оплату труда силовиков.

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