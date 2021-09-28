Четвертая волна COVID-19, снижение безработицы и древнее озеро. Итоги дня в Башкирии

Минздрав Башкирии заявил, что четвертая волна коронавируса будет наиболее тяжелой. Об этом на брифинге рассказала замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова. В частности, она отметила, что на данный момент побит рекорд госпитализаций, обращений в скорую помощь и в амбулаторные службы. Помимо этого, в четвертую волну, которая уже пришла в Башкирию, расходуется наибольшее количество кислорода, чем за все время пандемии. Однако, по словам Кононовой, медицинские учреждения Башкирии с увеличением потока заболевших пока справляются. Так, лекарственные препараты в госпиталях имеются в полном объеме.
Власти Уфы потратят на проект стелы «Город трудовой доблести» 7,1 миллиона рублей. Соответствующая заявка появилась на сайте Госзакупок. Заказчиком выступил центр организации и проведения конкурсных процедур города. Согласно документации, располагаться стела будет на набережной реки Белой недалеко от Монумента Дружбы. Известно, что высота стелы будет составлять 26 метров. Финансирование будет осуществляться из бюджета Уфы. Сам проект необходимо будет разработать в течение 180 дней после подписания контракта.
В Уфе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 20%, а внебольничной пневмонией на 25%. Сезонный подъем происходит в основном за счет болеющих взрослых и старшеклассников. Специалист Роспотребнадзора рассказала о сезонном подъеме заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), который по сравнению с показателями прошлой неделю вырос на 20%, заболеваемость наблюдается выше эпидемиологического порога. Выросло и количество случаев внебольничной пневмонии — по сравнению с предыдущей неделей количество случаев выросло на 25%.
В Уфе безработица снизилась в четыре раза, на каждого безработного — три вакансии. По данным директора Центра занятости населения Уфы Ридана Ахьямова, на 1 января безработица держалась на уровне 6,16%, а к 23 сентября стала составлять 1,41%. Еще немного цифр — в начале 2020 года количество безработных в Уфе составляло 37 805 человек, по данным же на 23 сентября их количество составило 8 537 человек. Безработица снизилась более чем в 4 раза, с начала года количество рабочих мест увеличилось на 7066.
В Башкирии древнее озеро недалеко от Каповой пещеры ушло под землю. Озеро Ыгышма располагалось в заповеднике Шульган-таш. Однако в самом парке отмечают, что такое происходило и раньше, в частности, в 1921 и в 1975 годах. Потому не исключают возможность, что озеро когда-нибудь «всплывет». К слову, экологи отметили, что раньше озеро уходило под землю в особенно засушливое время. Они предполагают, что аномально жаркое лето этого года является причиной происходящего.