Башкирию ждут прохлада, ночные заморозки и небольшие осадки

Сегодня, 28 сентября жителей республики Башкортостан ожидает прохладная погода, днем она составит от +3 до +8 градусов, местами пройдут небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет опускаться в промежутке от +5 до 0 градусов.
Ветер будет дуть северо-восточный умеренный, а местами ожидаются порывы до сильного. Осторожнее, заморозки на поверхности почвы до -5 градусов также ожидаются по региону. Зима близко!
Осадки это не шутка! Вчера первый снег удивил и возможно порадовал жителей Белорецкого, Сибайского и Абзелиловского районов.