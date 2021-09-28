Башкирию ждут прохлада, ночные заморозки и небольшие осадки

Башкирию ждут прохлада, ночные заморозки и небольшие осадки
Башкирию ждут прохлада, ночные заморозки и небольшие осадки
Сегодня, 08:03ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Ночами температура на поверхности почвы опустится до -5 градусов.

Сегодня, 28 сентября жителей республики Башкортостан ожидает прохладная погода, днем она составит от +3 до +8 градусов, местами пройдут небольшие осадки – дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью будет опускаться в промежутке от +5 до 0 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный умеренный, а местами ожидаются порывы до сильного. Осторожнее, заморозки на поверхности почвы до -5 градусов также ожидаются по региону. Зима близко!

Осадки это не шутка! Вчера первый снег удивил и возможно порадовал жителей Белорецкого, Сибайского и Абзелиловского районов.

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