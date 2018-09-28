Вылет рейса Уфа-Сочи задержан уже на полдня

Сегодня, 28 сентября, стало известно, что из уфимского аэропорта не могут улететь в Сочи 162 пассажира, в том числе 15 детей.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, вылет рейса задерживается по технической причине. Полет должна выполнять авиакомпания Red Wings.

Рейс должен был вылететь из Уфы в Сочи сегодня утром в 05:10 по московскому времени. На нем зарегистрированы 162 пассажира, включая 15 детей.

Как уточнили представители прокуратуры, авиаперевозчик пытается задействовать для выполнения сорванного рейса резервное воздушное судно.