Вылет рейса Уфа-Сочи задержан уже на полдня
Сегодня, 15:46ОбществоТатьяна МайороваФото: samoleting.ru
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Полет отменен по техническим причинам.
Сегодня, 28 сентября, стало известно, что из уфимского аэропорта не могут улететь в Сочи 162 пассажира, в том числе 15 детей.
Как сообщила в пятницу пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, вылет рейса задерживается по технической причине. Полет должна выполнять авиакомпания Red Wings.
Рейс должен был вылететь из Уфы в Сочи сегодня утром в 05:10 по московскому времени. На нем зарегистрированы 162 пассажира, включая 15 детей.
Как уточнили представители прокуратуры, авиаперевозчик пытается задействовать для выполнения сорванного рейса резервное воздушное судно.
По последним данным, самолет в Сочи все-таки должен вылететь в 18:35 по местному времени. Пассажирам были предложены прохладительные напитки и питание за счет авиаперевозчика.
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