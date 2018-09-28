В Башкирии наказали коллекторов, которые атаковали звонками женщину

В конце концов, женщина обратилась с жалобой в Службу судебных приставов. Там проверили ее обращение и запросили у сотового оператора детализацию звонков. Оказалось, что коллекторы явно увлеклись и звонили женщине гораздо больше одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц, как это допускает закон.