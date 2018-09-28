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В Башкирии наказали коллекторов, которые атаковали звонками женщину
Сюжеты:
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В Башкирии наказали коллекторов, которые атаковали звонками женщину

Сегодня, 10:20ОбществоТатьяна МайороваФото: newstracker.ru
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