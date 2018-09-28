В Башкирии лжеадвокаты выманили у людей деньги за БАДы

Сразу несколько человек обратились в полицию с сообщениями о том, что они стали жертвами обмана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

Люди сообщили, что им звонили неизвестные и представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали, что биологически активные добавки, которые покупали жители республики, не являются лицензионным товаром и советовали воспользоваться услугами адвокатов, чтобы получить компенсацию.

Мошенники предлагали перечислить от 5 до 10 тысяч рублей на услуги адвоката, который поможет в суде против мошенников. Поверившие злоумышленникам люди переводили деньги на указанные реквизиты счетов. Только позже они поняли, что стали жертвами обмана.