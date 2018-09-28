Сильвио Берлускони купил ФК «Монца»

Игроки «Монца» сражаются в третьем дивизионе чемпионата Италии (серия С). Об этом 28 сентября пишет газета «Известия».

Новым президентом ФК «Монца» стал Никола Коломбо. В руководящий состав клуба включили брата владельца Паоло Берлускони, Роберто Маццо, Данило Пеллегрино и вице-президента ФК «Милан» Адриано Галлиани.

По данным СМИ, покупка «Монца» обошлась Берлускони от 2,5 до трех миллионов евро.

Отметим, что ФК «Милан» Берлускони выкупил 22 года назад. В последующие годы находившийся во втором дивизионе чемпионата Италии клуб выбился в серию А. «Милан» восемь раз побеждал на первенстве Италии по футболу и пять раз выигрывал в Лиге чемпионов.