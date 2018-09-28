Сделку по слиянию Wintershall и DEA закроют в первой половине 2019 года

По словам представителей немецкого предприятия, между концерном BASF из Германии и компанией LetterOne, подконтрольной Фридману, подписано итоговое соглашение. Документ предусматривает объединение их нефтегазовых подразделений — Wintershall и DEA в единую компанию, которая получит название Wintershall DEA.

Соответствующая сделка будет закрыта в первом полугодии следующего года при условии, что органы контроля сделок по слиянию и иностранных инвестиций ее одобрят. Речь идет о Федеральном сетевом агентстве Германии и других контролирующих организациях. До прекращения деятельности Wintershall и DEA будут работать как независимые предприятия, написал RNS.

В рамках среднесрочной стратегии развития, BASF и LetterOne запланировали первичное публичное размещение (IPO) DEA Wintershall.

Как ожидается, у совместной компании будут возможности увеличения добычи от 750 до 800 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки в период на 2021-2023 годы.