Сделку по слиянию Wintershall и DEA закроют в первой половине 2019 года
В первом полугодии 2019 года будет закрыта сделка по слиянию нефтегазовой компании Wintershall из Германии и компании DEA Deutsche Erdoel AG, которая подконтрольна бизнесмену Михаилу Фридману.
По словам представителей немецкого предприятия, между концерном BASF из Германии и компанией LetterOne, подконтрольной Фридману, подписано итоговое соглашение. Документ предусматривает объединение их нефтегазовых подразделений — Wintershall и DEA в единую компанию, которая получит название Wintershall DEA.
Соответствующая сделка будет закрыта в первом полугодии следующего года при условии, что органы контроля сделок по слиянию и иностранных инвестиций ее одобрят. Речь идет о Федеральном сетевом агентстве Германии и других контролирующих организациях. До прекращения деятельности Wintershall и DEA будут работать как независимые предприятия, написал RNS.
В рамках среднесрочной стратегии развития, BASF и LetterOne запланировали первичное публичное размещение (IPO) DEA Wintershall.
Как ожидается, у совместной компании будут возможности увеличения добычи от 750 до 800 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки в период на 2021-2023 годы.
Кроме этого, сообщается, что LetterOne внесет в Wintershall Holding GmbH все акции DEA Deutsche Erdöl AG. После Wintershall переименуют в Wintershall DEA. Первое время у BASF будет в собственности 67% обыкновенных акций Wintershall DEA, а LetterOne 33%. Но BASF получит дополнительно привилегированные ценные бумаги. Не позже 36 месяцев после закрытия сделки, но не позднее проведения IPO, эти привилегированные акции конвертируют в обыкновенные. В итоге, доля участия BASF в DEA Wintershall будет равняться 72,7%.