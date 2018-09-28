Пора больших надежд: «Роснефть» открыла в Башгосуниверситете выпускающую кафедру

Оказаться в классической университетской аудитории было приятно всем – и магистрантам, и педагогам, и работникам нефтяной компании, и бывшим выпускникам вузов, которые пришли поздравить с таким примечательным событием, как открытие выпускающей кафедры «Цифровые технологии в петрофизике». Инициатор и главный куратор нового направления – проектный институт «БашНИПИнефть», входящий в состав «Башнефти». Новоиспеченные магистранты настроены решительно заявить о себе как о будущих ценных специалистах.

- Нам пришло выдержать серьезный экзамен перед поступлением сюда. Волновались, конечно, и были очень счастливы, увидев свою фамилию в числе поступивших. Мы недавно закончили бакалавриат в нашем Физико-техническом институте и обрадовались, что в нашем вузе как раз появилась кафедра «Цифровые технологии в петрофизике», - рассказал магистрант Руслан Ардаширов. – От перспектив захватывает дух. Теперь наше дело – учиться, чтобы мечты начали сбываться.

Разумеется, что среди главных участников церемонии открытия были представители «БашНИПИнефти», которые с большим оптимизмом смотрят в будущее этого совместного проекта.

- В наших научных институтах для молодых специалистов всегда найдется пласт интересных задач, успешное решение которых откроет отличные перспективы для личностного, профессионального и карьерного роста, - поддержал тему генеральный директор ООО «БашНИПИнефть» Андрей Аржиловский. – Мы знаем Физико-технический институт Башгосуниверситета как один из старейших вузов, готовящих специалистов нашего профиля. Открытие выпускающей кафедры предполагает, что магистранты получат новые знания в условиях, максимально приближенных к их будущей работе. Почти 50% часов лекций им будут читать наши специалисты, посвящая в тонкости будущей профессии. Таким образом, выпускники придут к нам готовыми к активной работе, минуя трудный адаптационный период.

Этот же момент отметил и молодой сотрудник института «БашНИПИнефть», руководящий отделом геологического моделирования Управления геолого-гидродинамического моделирования и подсчета запасов, Антон Зубик - кстати, тоже выпускник БашГУ.

- В БашГУ создана замечательная база для обучения. Но, как правило, при поступлении на работу молодого специалиста всегда ждет сложный период привыкания, когда возникает множество вопросов. Благодаря открытию новой кафедры, максимум этих вопросов будет решено заранее, еще во время учебы. Молодые специалисты придут, по сути, на уже хорошо знакомое им предприятие и сразу включатся в рабочий процесс, - сообщил молодой аудитории Антон.

Ректор БашГУ Николай Морозкин был рад не меньше нефтяников, поскольку открытие таких учебных направлений – это верный путь к сближению вузов и работодателей.

– Выбор нашего вуза в качестве учебной площадки для деятельности кафедры «Цифровые технологии в петрофизике» оправдан, в том числе и потому, что мы уже с 2002 года готовим специалистов по заказу «Роснефти» и «Башнефти» в области сейсморазведки, физико-математических технологий изучения процессов нефтедобычи. Цифровизация данных процессов позволяет оптимизировать работу, сократить капитальные вложения, повысить производительность труда, - отметил Николай Морозкин.

Общение с гостями, представляющими предприятия нефтегазовой сферы, без сомнения, добавило свежеиспеченным магистрантам вдохновения и желания постигать науки на новой кафедре. Тем более что у их очень хорошие шансы трудоустроиться именно в периметре группы «Роснефть». Теперь все зависит только от них самих, от их способностей и прилежания.

- Я не сомневаюсь, что два года учебы на этой кафедре дадут мне и моим однокурсникам бесценный багаж знаний и практических навыков. Уверена, что с полученными здесь знаниями я буду востребованным специалистом повсюду, - рассказала магистрантка Евгения Лубянская.