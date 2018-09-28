Песков рассказал о взаимодействии России и Израиля по Сирии

Накануне появилась информация о том, что Иерусалим направит в Москву для координации совместных действий высокопоставленного военного. Об этом 28 сентября пишет газета «Известия».

Пресс-секретарь российского президента сообщил, что вопрос о правдивости сведений о прибытии в страну израильского офицера нужно задавать представителям Минобороны РФ. Якобы в Кремле в дела военного ведомства не вмешиваются.

Напомним, в середине сентября текущего года над Средиземным морем сирийские ПВО сбили российский военный самолет Ил-20. В результате крушения воздушного судна погибли 15 россиян.

Москва обвинила в произошедшем Иерусалим. Якобы его истребители специально подставили Ил-20 под сирийские ракеты. Вскоре глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пообещал поставить войскам Башара Асада зенитно-ракетные комплексы С-300.