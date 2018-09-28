Песков не подтвердил данные о награждении Чепиги Путиным

Чиновник добавил, что в администрации президента вообще ничего не знают о личности Чепиги. Об этом 28 сентября пишет газета «Известия».

Песков заявил, что о расследовании Bellingcat в Кремле ничего не слышали. Сейчас расследованием «дела Скрипалей» занимаются сразу несколько организаций и СМИ. Кто из них говорит правду в администрации президента не знают.

Российские спецслужбы работают с «компетентными источниками». Кремль не спецслужба, его работники не ведут поиск, и не устанавливают личности людей. Чиновники не знают, кто где жил и рос, а также насколько идентичны личности фигурирующих в СМИ людей. По Красной площади до сих пор «бегают 10 Сталиных и 15 Лениных», подытожил Песков.

Напомним, в начале марта текущего года в городе Солсбери (Великобритания) были отравлены экс-работник Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших удалось спасти.

Британские спецслужбы провели расследование и установили, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», который произвели в России. Вскоре британские власти представили общественности фотографии подозреваемых. Их личности были установлены.

В покушении на жизнь экс-сотрудника ГРУ и его дочери обвиняются граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Следователи установили, что оба мужчины работают в ГРУ. Российские власти в свою очередь заявили об отсутствии у них сведений о подозреваемых.

В середине сентября Александр Петров и Руслан Боширов дали интервью главному редактору RT и МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян. Во время разговора оба мужчины заявили о своей непричастности к российским спецслужбам и покушению на Скрипалей.

В среду проект Bellingcat и издание Insider опубликовали результаты своего расследования. В материале было указано, что настоящее имя Руслана Боширова Анатолий Чепига. Мужчина является агентом ГРУ. Он воевал в Чечне и Украине. В 2014 году Чепига был удостоен звезды «Героя России».