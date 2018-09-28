Над Башкирией ночью пронесется ураган

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Синоптики предсказали в Башкирии шквалистый ветер.
Сегодняшней ночью, с 28 на 29 сентября, на территории республики возможно шквалистое усиление ветра. Не исключено, что ураган нанесет определенный урон. Об этом предупреждают сотрудники МЧС и рекомендуют проявлять осторожность.
По прогнозам синоптиков, порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду. На автотрассах видимость может ухудшиться до 500 метров.
Ночью температура воздуха опустится до +3 градусов. Днем воздух прогреется до +17 градусов.
В течение дня возможен дождь.
В следующие дни дожди и прохладная погода сохранятся.
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