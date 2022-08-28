Летите - не летите: каковы реальные потери аэропортов России за полгода ограничений?

Полгода 11 аэропортов юга и центральной части России остаются закрытыми, ежемесячно Росавиация продлевает им режим ограничения полетов. Эксперты считают, что за это время воздушные гавани должны были получить миллиардные доходы — что ожидается в ближайшей перспективе?

За минувшее полугодие Росавиация дважды сообщала о распределении субсидий закрытым воздушным гаваням в совокупности около 4,39 млрд руб. Указанная господдержка оказывалась «с целью сохранения инфраструктуры аэропортов и квалифицированного состава». А каковы реальные потери аэропортов? Согласно экспертной аналитике, доходы ростовского аэропорта «Платов» в 2022 году предполагались в размере около 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд рублей; доходы краснодарского аэропорта — 3,9 млрд рублей, чистая прибыль — 950 млн рублей, порт Анапы рассчитывал при доходе в 1,4 млрд руб. завершить год с чистой прибылью 321 млн руб. Список можно продолжить, но даже приведенных цифр достаточно, чтобы оценить масштаб недостачи. Эксперты подчеркивают, что тем не менее ситуация в портах разнится — невозможно оценить потребности и текущее состояние закрытых гаваней. При этом представители аэропортов от официальных комментариев отказываются, неофициально все лишь подтвердили, что федеральные субсидии до получателей пока не дошли — для этого требуется время. Подробнее — в материале «Новых известий».

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