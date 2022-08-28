В Башкирии 10 дней подряд растет заболеваемость COVID-19

Если в начале прошлой недели регистрировалось порядка 200 новых случаев инфицирования в сутки, то за последние сутки зафиксировано почти 400 новых заболевших.
По данным Минздрава, за истекшие сутки в Башкирии COVID-19 диагностировали у 394 жителей, днем ранее показатель составил 376. Всего с начала пандемии заболело 297 454 человека.
На сегодня в стационарах лечатся 217 человек, на амбулаторном лечении — 1 860 человек.
Как сообщал Mkset, в территориальном Роспотребнадзоре ожидают роста заболеваемости COVID-19 в сентябре. Тогда в регионе могут вновь ввести масочный режим.