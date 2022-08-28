Управделами главы Башкирии потратит 146 тысяч рублей на гида для делегаций

Управделами главы Башкирии потратит 146 тысяч рублей на гида для делегаций
Управделами главы Башкирии потратит 146 тысяч рублей на гида для делегаций
Вчера, 12:28ОбществоНаталья БалыковаФото: Сайт главы РБ
Услуги будут оказываться в течение пяти месяцев — до 31 декабря, следует из материалов портала госзакупок.

Контракт заключили с единственным поставщиком — физлицом Булатом Ахметшиным. Услуги гида закупаются в рамках представительских расходов, их профинансируют из бюджета Башкирии на 2022 год.

Исполнитель должен будет оказывать услуги «по мере возникновения необходимости» в них. Заказчик будет сообщать об этом устно по телефону, сообщениями в мессенджерах или по электронной почте не менее чем за 12 часов до экскурсии.

Предоставлять транспорт исполнителю не нужно — заказчик сделает это сам. Подрядчик лишь должен иметь микрофон, опыт работы в этой области и обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками. Продолжительность одной экскурсии составляет от двух до четырех часов.

В контракте перечислены возможные объекты для показа, среди которых Монумент Дружбы, исторические улицы Большая Казанская, Спасская и Почтовая, памятники архитектуры 18 и 19 веков, Случевская гора и дом-музей Сергея Аксакова, Дом правительства Башкирии и Госсобрание РБ, Театр оперы и балета, памятник Салавату Юлаеву и другие. Всего в списке 19 пунктов, в двадцатым пункте предусмотрены «иные места», посещение которых необходимо согласовать с заказчиком.

Всего необходимо провести 23 экскурсии, каждая из которых оценена в пять тысяч рублей. Помимо прямых расходов на экскурсионные услуги заказчик оплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование (22% и 5,1%).

Как следует из открытых данных, управделами главы Башкирии ранее заключило с Булатом Ахметшиным четыре аналогичных госконтракта на общую сумму 624 тыс. рублей. Первый договор с гидом на 115 тысяч рублей был подписан в декабре 2020 года, еще три — в 2021 году.

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