TikTok-блогер рассказал, как привлечь аудиторию, на форуме «ProДФО»

Чтобы привлечь внимание пользователей, у видеоблогеров есть лишь несколько секунд в начале ролика. Если видео не вызывает интерес сразу, его выключают. Об этом рассказал TikTok-блогер, музыкант, фронтмен группы Ridols Михаил Ломакин, выступая на форуме «ProДФО» в Биробиджане.

Как сообщили eaomedia.ru, принимая участие в экспертной дискуссии «Развитие креативной экономики как способ реализации и привлечения молодежи в регионы ДФО», музыкант поделился практическим опытом и рекомендовал лайфхаки, которые могут помочь неопытным видеоблогерам. Речь шла о способах вовлечения аудитории. По словам тиктокера, важно правильно начать видеоролик. На это есть практически две-три секунды - именно от них зависит, станут ли пользователи дальше смотреть видео или нет. Начинающим TikTok-блогерам или Yappy-блогерам эксперт посоветовал не переживать, если не хватает ресурсов. Ведь для создания вирусного ролика необязательно требование качества съемок. На первоначальном этапе не нужно нанимать операторов, задействовать съемочную группу или арендовать студию звукозаписи. Ролики обычно снимаются дома, а инструменты и ресурсы черпаются из смартфона. В этот период нужно тренировать насмотренность, следить за творчеством выдающихся блогеров, концентрировать внимание на подходах коллег к съемке видеороликов. Не стоит забывать о хештегах. Как уточнил спикер, в разных соцсетях ‑ различные принципы работы тегов, их нужно изучить. Во "ВКонтакте" , к примеру, хештеги должны ставиться обязательно, в "ТикТоке" они не всегда актуальны. Также важно добавлять призывы к действию: «Подпишись», «Переходи в описание». Они всегда отлично мотивируют пользователей. Блогер добавил, что еще одним существенным моментом является адаптивность. В различных соцсетях аудитория и алгоритмы имеют отличия. Контент нужно снимать, учитывая все нюансы, в том числе форматы площадок, размеры картинок, длительность видео и другие.

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