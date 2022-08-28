По угрозой закрытия: в Башкирии могут ликвидировать детский приют

Учреждение находится в селе Новокабаново соседнего муниципалитета — Краснокамского района, туда поступают дети из Агидели.
«На сегодняшний день требуются два педагога-воспитателя, педагог-психолог и социальный педагог. Прошу максимально распространить эту информацию. Поможем нашим соседям», — написал Гильванов.
Горожане в комментариях, в частности, отмечают, что необходимо повысить зарплату специалистам, тогда кадровых проблем в учреждении не будет.
«Если там крошечная зарплата и ненормированный рабочий день, и нет дополнительных выплат за переработку, то точно педагогов не найдете», — указывает жительница Нефтекамска.