Культура важнее здоровья: жители Стерлитамака не оценили визит Хабирова

Культура важнее здоровья: жители Стерлитамака не оценили визит Хабирова
Культура важнее здоровья: жители Стерлитамака не оценили визит Хабирова
Вчера, 13:45ОбществоНаталья БалыковаФото: vk.com "Стерлитамак, дыши!"
Главу Башкирии здесь давно ждали, думая, что он решит проблему выбросов в атмосферу, но он только посетил фестиваль и купил помидоры, сообщают участники городского сообщества «Стерлитамак, дыши!».

Местных жителей такой визит разочаровал. Они посчитали, что фестивали «отвлекают всех от проблем и создают видимость, что все довольны и счастливы».

«В город приехал сам глава Башкирии Радий Хабиров. Но не чтобы разобраться с газовыми „атаками“, которые шли полтора месяца. А чтобы посетить фестиваль „Купец“. Культура важнее здоровья?», — спрашивают они.

В сообществе отметили, что положительных эффектом от мероприятия стала поддержка садоводов-пенсионеров, у которых глава республики купил чеснок и помидоры. Однако с этим согласились не все.

Радий Хабиров купил помидоры. Но многие горожане ждали от него не этого
Фото:Сайт главы РБ

«По-моему мнению, поддержка должна выражаться в отсутствии нужды у пенсионеров выходить торговать на улице… Но смысла это обсуждать, конечно же, нет, а так да, молодец, хоть и на камеру, но маленький плюсик заработал», — отметил Максим В.

Горожане отмечают, что даже в день приезда главы региона предприятия «открыли газовый кран». К середине субботнего дня город уже окутала дымка, а жители северной части начали жаловаться на резкий запах.

«Да уж, сегодня газанули от души, так, что попугай на балконе упал в обморок», — сообщила Наташа К.

Евгения У. Рассказала, что уже несколько дней замечает мертвых голубей в микрорайоне «Сода».

Жители Стерлитамака уже длительное время жалуются на сильные выбросы с промышленных предприятий, загрязняющие воздух. В городе часто наблюдают смог, невыносимый запах не дает уснуть.

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