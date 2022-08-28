Эксперт Золотухин раскрыл выгоду вложения инвестиций в развитие малого бизнеса

В настоящее время для инвесторов в России гораздо выгоднее включать в портфели не крупные международные корпорации, а предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере малого и среднего бизнеса (МСБ). Такого мнения придерживается эксперт по внебиржевым инвестициям и привлечению капитала Валерий Золотухин.

Следует отметить, что спикер форума «ProДФО» Валерий Золотухин является автором книги «Акционер. Большие деньги на маленьких компаниях». Эксперт руководит сейчас ранее созданной им инвестиционной компанией IMPACT. Аудированная прибыль этой компании находится на уровне 4,5 миллиона, а объем активов превышает сумму в 17 миллионов долларов. Об этом пишет eaomedia.ru. По словам спикера, в сфере МСБ в России работают сегодня компании, демонстрирующие темпы роста выше, чем у многих крупнейших организаций и предприятий мира. Индекс последних (к примеру, S&P 500) повышается в среднем в пределах семи процентов ежегодно. «Если вы будете в них инвестировать, вы не умножите ваши средства в 10 раз до конца жизни, - отметил Золотухин. - Если же инвестировать в компании малого бизнеса, можно всего за восемь лет умножить деньги в 100 раз». Главное – грамотно определить компании и предприятия из сферы МСБ, потенциально выгодные для вложения средств. Говоря об основных критериях, эксперт перечислил такие: активное и систематическое повышение выручки, наличие достижений у создателя компании и команды, а также стадия, на которой проект находится. На текущий момент на предприятии должна быть преодолена так называемая «долина смерти», то есть речь не идет о ранней стадии реализации проекта, уточнил эксперт. К перспективным представителям сферы МСБ относят тех, кто фиксирует быстрые темпы роста в течение продолжительного периода времени: на 50–100 процентов, а то и больше. В пример Золотухин привел «Додо Пицца» – компанию, семь лет подряд стабильно демонстрировавшую удвоенную выручку. Именно на такие показатели следует нацеливаться предпринимателям, чтобы их бизнес был интересен потенциальным инвесторам, заявил эксперт. Золотухин также акцентировал внимание на том, что для субъектов МСБ, осуществляющих свою деятельность на территории России, государство предусмотрело целый ряд мер поддержки. Кроме того, бизнесу постоянно предлагают различные выгодные программы кредитования. Идеальным сочетанием является использование одновременно как долевого, так и долгового капитала, а также субсидий со стороны государства, направленных на оказание поддержки представителям МСБ. «В рамках долевого капитала важно находить грамотных инвесторов, которые прошли большой путь и уже набили шишки», – заключил Золотухин.

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