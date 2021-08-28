В ПФР разъяснили особенности новых выплат пенсионерам

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. руб. должна быть отправлена и получена адресатом в сентябре этого года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее.