В ПФР разъяснили особенности новых выплат пенсионерам

Выплаты в размере 10 тыс. руб. получат те жители России, кто уже является пенсионером или выйдет на пенсию до 31 августа 2021 года. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Следовательно тем, кто выйдет на пенсию позднее обозначенной даты, выплаты уже не положены.
Отметим, новые выплаты российским пенсионерам начнут перечислять уже в конце августа — начале сентября. В первую очередь деньги получат граждане, которым пенсия приходит на банковские карты, а с 3 сентября выплаты смогут получить те, кто получает пенсию через «Почту России».
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. руб. должна быть отправлена и получена адресатом в сентябре этого года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее.