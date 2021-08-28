В Минздраве Башкирии напомнили об опасности заражения «мышиной лихорадкой»

В Минздраве Башкирии напомнили об опасности заражения «мышиной лихорадкой»
В Минздраве Башкирии напомнили об опасности заражения «мышиной лихорадкой»
Вчера, 14:36ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Ведомство напомнило о правилах, которые помогут избежать инфицирования геморрагической лихорадкой.

За первую неделю августа в Башкирии было зарегистрировано 16 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), 9 из этих случаев произошли в Уфе. За период с января по июнь 2021 года в регионе было зарегистрировано 55 случаев. Этот показатель в 3,5 раза ниже по сравнению с 2020 годом.

Тяжелое инфекционное заболевание, протекающее с повышением температуры тела, общей интоксикацией, поражением почек, кровеносных сосудов и некоторых других органов, мало кому удается перенести легко и без последствий для организма.

Министерство здравоохранения Башкирии напомнило жителям республики чаще всего заражаются на отдыхе в лесу, куда меньшая часть заражений происходит в быту. Источник заражения – предметы, загрязненные выделениями грызунов.

Инкубационный период заболевания составляет от двух до пяти недель. Болезнь чаще всего внезапно проявляется повышением температуры, головной болью, болью в мышцах и слабости. После этих привычных синдромов ОРВИ начинаются боли в животе, в области поясницы, а также сухость во рту. Работа почек при этом заболевании нарушается очень резко.

В Минздраве Башкирии напомнили, что при появлении первых признаков заболевания нужно немедленно обратиться к врачу. В начале заболевания пациенту необходимы контроль медиков и полный покой.

Тем, кто имеет дачные и садовые участки и тем самым вполне может соседствовать с грызунами в ведомстве рекомендовали проводить регулярное истребление грызунов профессиональными дератизаторами дважды в год, весной и осенью.

Горожанам, имеющим дачные и садовые участки, весной и осенью рекомендуется проводить регулярное истребление грызунов, в том числе и с использованием возможностей специализированной организации, занимающейся дератизацией профессионально.

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