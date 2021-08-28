В Минздраве Башкирии напомнили об опасности заражения «мышиной лихорадкой»

За первую неделю августа в Башкирии было зарегистрировано 16 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), 9 из этих случаев произошли в Уфе. За период с января по июнь 2021 года в регионе было зарегистрировано 55 случаев. Этот показатель в 3,5 раза ниже по сравнению с 2020 годом.