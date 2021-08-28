В Башкирии Роспотребнадзор выявил 1213 нарушений за летний сезон в детских лагерях

В Башкирии Роспотребнадзор выявил 1213 нарушений за летний сезон в детских лагерях
В Башкирии Роспотребнадзор выявил 1213 нарушений за летний сезон в детских лагерях
Вчера, 10:50ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Однако в ведомстве сообщают, что все выявленные нарушения после выдачи предписания полностью устранялись в установленные сроки.

В управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Башкирии опубликовали предварительные итоги летней детской оздоровительной. 1446 детских организаций, в которых за сезон отдохнули более 130 тысяч детей, находятся на контроле Управления Роспотребнадзора в регионе.

В ведомстве сообщают, что в летний оздоровительный сезон 2021 года прошел без серьезных нарушений. Не открылись несанкционированные организации отдыха детей без санитарно-эпидемиологических заключений.

Сообщает ведомство и о том, что все детские лагеря работали только в том случае, если все его сотрудники были обследованы на коронавирус тест ПЦР. Работников пищеблоков перед началом каждой смены обследуют на кишечные вирусные инфекции.

Было проведено 587 проверок организаций отдыха детей и их оздоровления. Все проверки проведены с лабораторным и инструментальным контролем качества и безопасности воды и продуктов. В ходе 580 из них специалисты выявили нарушения санитарного законодательства. Всего зарегистрировали 1213 нарушений, которые оперативно устранялись. Однако, по фактам этих нарушений привлечены к административной ответственности 512 юридических и должностных лиц.

Нельзя в контексте данного сообщения не вспомнить и о том, что за летний оздоровительный сезон 2021 вспышки коронавируса произошли в нескольких лагерях на территории Башкирии. Лагеря проверяла прокуратура и Следком, также в отношении детского лагеря «Чайка» было заведено уголовное дело из-за несоблюдения требований безопасности. Там инфекцию обнаружили у 45 отдыхающих.

Этим летом совсем один из детских лагерей пришлось эвакуировать из-за подобравшегося к нему огня. 15 августа горела трава у лагеря «Горное ущелье», расположенного в деревне Зелёная Поляна Абзелиловского района. Смена у детей уже заканчивалась, поэтому их увезли в безопасное место и передали родителям в целости и сохранности.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы