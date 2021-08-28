В Башкирии Роспотребнадзор выявил 1213 нарушений за летний сезон в детских лагерях

Однако в ведомстве сообщают, что все выявленные нарушения после выдачи предписания полностью устранялись в установленные сроки.

В управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Башкирии опубликовали предварительные итоги летней детской оздоровительной. 1446 детских организаций, в которых за сезон отдохнули более 130 тысяч детей, находятся на контроле Управления Роспотребнадзора в регионе. В ведомстве сообщают, что в летний оздоровительный сезон 2021 года прошел без серьезных нарушений. Не открылись несанкционированные организации отдыха детей без санитарно-эпидемиологических заключений. Сообщает ведомство и о том, что все детские лагеря работали только в том случае, если все его сотрудники были обследованы на коронавирус тест ПЦР. Работников пищеблоков перед началом каждой смены обследуют на кишечные вирусные инфекции. Было проведено 587 проверок организаций отдыха детей и их оздоровления. Все проверки проведены с лабораторным и инструментальным контролем качества и безопасности воды и продуктов. В ходе 580 из них специалисты выявили нарушения санитарного законодательства. Всего зарегистрировали 1213 нарушений, которые оперативно устранялись. Однако, по фактам этих нарушений привлечены к административной ответственности 512 юридических и должностных лиц. Нельзя в контексте данного сообщения не вспомнить и о том, что за летний оздоровительный сезон 2021 вспышки коронавируса произошли в нескольких лагерях на территории Башкирии. Лагеря проверяла прокуратура и Следком, также в отношении детского лагеря «Чайка» было заведено уголовное дело из-за несоблюдения требований безопасности. Там инфекцию обнаружили у 45 отдыхающих. Этим летом совсем один из детских лагерей пришлось эвакуировать из-за подобравшегося к нему огня. 15 августа горела трава у лагеря «Горное ущелье», расположенного в деревне Зелёная Поляна Абзелиловского района. Смена у детей уже заканчивалась, поэтому их увезли в безопасное место и передали родителям в целости и сохранности.

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