Росстат опубликовал пугающие статистические данные смертности от COVID-19 в Башкирии

Ситуация в Башкирии интересная с точки зрения участия пандемии в демографических процессах. Так, по данным статистического ведомства в июле 2021 года именно коронавирус стал причиной смерти одного из 10 человек. За этот месяц новая болезнь указана официальной причиной смерти у 362 жителей республики. Тот же недуг подозревали и у других умерших, но не выявили его.