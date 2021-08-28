Росстат опубликовал пугающие статистические данные смертности от COVID-19 в Башкирии

Росстат опубликовал пугающие статистические данные смертности от COVID-19 в Башкирии
Росстат опубликовал пугающие статистические данные смертности от COVID-19 в Башкирии
Вчера, 16:48ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Новая инфекция стала причиной смерти одного из десяти умерших в регионе.

Федеральный Росстат опубликовал данные о смертности и рождаемости в России. Из них следует, что в 2020 году население России в 2020 году сократилось более чем на половину миллиона человек. В ведомстве сообщили не только о количестве смертей, но и об их причинах.

Ситуация в Башкирии интересная с точки зрения участия пандемии в демографических процессах. Так, по данным статистического ведомства в июле 2021 года именно коронавирус стал причиной смерти одного из 10 человек. За этот месяц новая болезнь указана официальной причиной смерти у 362 жителей республики. Тот же недуг подозревали и у других умерших, но не выявили его.

Однако Башкирия стала регионом с лучшим показателем снижения смертности в Приволжском федеральном округе. Этот показатель снизился всего в семи регионах Поволжья.

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