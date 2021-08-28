Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом побит в Башкирии

Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом побит в Башкирии
Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом побит в Башкирии
Вчера, 14:15ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Число заболевших COVID-19 в регионе перевалило за 56 тысяч человек.

Оперативный штаб Башкирии по коронавирусу опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в регионе. Данные за прошедшие сутки не обошлись без новых антирекордов.

На 28 августа 2021 года количество новых инфицированных коронавирусом возросло до 303 человек. Общее количество заболевших в регионе теперь составляет 56144 человека.

Всего в регионе вылечились от новой инфекции 51 667 человек, 80 из них выздоровели за минувшие сутки. 14 пациентов за прошедшие сутки скончались от коронавируса..

Неизбежно к миллиону приближается количество граждан, которые полностью прошли вакцинацию в Башкирии. По данным на сегодняшний день вакционировались I компонентом вакцины 1 145 448 человек, а полностью завершили вакцинацию 977 652 человека.

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