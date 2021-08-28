Новый антирекорд заболеваемости коронавирусом побит в Башкирии

Оперативный штаб Башкирии по коронавирусу опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в регионе. Данные за прошедшие сутки не обошлись без новых антирекордов.
На 28 августа 2021 года количество новых инфицированных коронавирусом возросло до 303 человек. Общее количество заболевших в регионе теперь составляет 56144 человека.
Всего в регионе вылечились от новой инфекции 51 667 человек, 80 из них выздоровели за минувшие сутки. 14 пациентов за прошедшие сутки скончались от коронавируса..
Неизбежно к миллиону приближается количество граждан, которые полностью прошли вакцинацию в Башкирии. По данным на сегодняшний день вакционировались I компонентом вакцины 1 145 448 человек, а полностью завершили вакцинацию 977 652 человека.