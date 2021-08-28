Хабиров пригласил уфимцев с детьми посетить площадку WorldSkills, где сам был с сыном

Вчера, 27 августа радий Хабиров вместе со своим старшим сыном посетили площадку национального финала WorldSkills. Установленные на территории проведения мероприятия интерактивные площадки очень полезны для детей и подростков.
Хабиров рассказал о том, что привел на площадку WorldSkills сына посмотреть, ведь он еще совсем ребенок, но уточнил, что для подростков такие площадки выполняют уже профориентационные задачи.
Подростков сюда уже нужно вести, потому что просто после посещения они определяют себя в профессии.Радий Хабиров
Сегодня утром Радий Хабиров опубликовал в социальных сетях милое фото своего ребенка и напомнил, что площадка нацфинала работает последние дни. Он предложил родителям из Уфы последовать его примеру и прийти на площадку со своими детьми.
В 2021 году финал IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia с 25 по 29 августа проходит в Уфе. Соревнования проходят по 105 профессиональным компетенциям. Участниками финала стали более 1800 конкурсантов, из них более 600 – юниоры. Юниоры состязались в 51 компитенции.
Папы, мамы, площадка WorldSkills работает последние дни. Берите скорее ваших детей и приводите сюда! Пусть посмотрят на ребят, которые уже стали настоящими мастерами и обрели настоящую профессию. Да и заодно поболеют за нашу команду!Радий Хабиров