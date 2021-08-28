Глава Башкирии захотел посоветоваться с уфимцами о судьбе городских парков

Радий Хабиров обмолвился о планах на благоустройство парка имени Ленина, парка Лесоводов, центральный парк Демского района, парк имени Ивана Якутова, парк имени Мажита Гафури, сад культуры и отдыха имени Аксакова. также была названа в списке и территория у озера Теплое в Инорсе. Но завесу тайны о планах на озеро Теплое не так давно приоткрывал находящийся в отпуске мэр Уфы Сергей Греков. Радий Хабиров назвал вышеперечисленные локации своим личным планом реконструкции парков до 2024 года.