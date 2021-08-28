Глава Башкирии захотел посоветоваться с уфимцами о судьбе городских парков

Глава Башкирии опубликовал на своей странице в социальной сети пост, в котором призвал жителей Уфы проявить свою гражданскую позицию и принять участие в опросе. Этот опрос должен определить какую из парковых зон в Уфе власти будут благоустраивать в первую очередь.
Радий Хабиров обмолвился о планах на благоустройство парка имени Ленина, парка Лесоводов, центральный парк Демского района, парк имени Ивана Якутова, парк имени Мажита Гафури, сад культуры и отдыха имени Аксакова. также была названа в списке и территория у озера Теплое в Инорсе. Но завесу тайны о планах на озеро Теплое не так давно приоткрывал находящийся в отпуске мэр Уфы Сергей Греков. Радий Хабиров назвал вышеперечисленные локации своим личным планом реконструкции парков до 2024 года.
Он призвал горожан голосовать по размещенной им ссылке либо же выразить свое мнение в комментариях под постом в социальной сети. Хабиров уточнил, что голосовать можно не только за предложенные варианты, но и выдвигать свои предложения.
Также глава региона сообщил о том, что близятся к завершению работ по благоустройству «Южного» парка, парка «Волна» в Затоне и в сквере «Птицы» в Сипайлово. Хабиров пообещал ко дню Республики, который состоится 11 октября, завершить 1-й этап благоустройства озера в парке «Кашкадан».