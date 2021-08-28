Глава Башкирии посетил строящийся в Уфе хоспис и удивился его масштабу

Об этом Хабиров сообщил на своей странице в социальной сети и напомнил о том, как он принял решение о том, что строительство хосписа в Уфе будет финансироваться не из бюджета, а благотворителями. Там же он сообщил и о том, что строится объект по самым современным требованиям.