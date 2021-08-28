Глава Башкирии посетил строящийся в Уфе хоспис и удивился его масштабу

Радий Хабиров посетил строящийся в Уфе с августа 2020 года хоспис. Вместе с ним на объекте находились люди, которые внесли личный вклад в строительство. Хоспис площадью 13 тысяч квадратных метров на 40 коек для взрослых и 20 для детей оказался больше, чем ожидал глава.
Об этом Хабиров сообщил на своей странице в социальной сети и напомнил о том, как он принял решение о том, что строительство хосписа в Уфе будет финансироваться не из бюджета, а благотворителями. Там же он сообщил и о том, что строится объект по самым современным требованиям.
Радий Хабиров сказал спасибо всем тем, кто отозвался, и поддержал, и профинансировал первый этап строительства. Отдельно он выразил благодарность Нюте Федермессер, учредителю фонда «Вера», директору центра паллиативной помощи Москвы. За сопровождения строительства хосписа с самого начала, а также за ценные рекомендации.
В конце поста благодарности глава региона напомнил аудитории, что помощь хоспису – это в том числе и возможность очистить свою душу.
Напомним, в марте 2020 года Радий Хабиров заявил о том, что будет ежемесячно перечислять часть своей зарплаты на строительство самого большого хосписа в России и призывал больше меценатов и пожертвований, так как на тот момент «денег катастрофически не хватало».
На входе должна быть гранитная облицовка, где фамилия каждого человека, который существенно оказывал помощь, она там должна быть. Надо отразить эти имена и запечатлеть, там некоторые строители у нас 50 миллионов нам дарят.Радий Хабиров