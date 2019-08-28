В Уфе уволили водителя, который обругал матом пенсионерку
Вчера, 13:59ОбществоТатьяна МайороваФото: скриншот видео./ Вести-Башкортостан
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Решение было принято сразу после служебной проверки.
Госкомтранс Башкирии сообщил, что водитель 228-го автобуса, который обматерил и ударил пенсионерку, уволен. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник.
Решение об увольнении было принято после весьма оперативно проведенного служебного расследования. По предварительным данным, пенсионерка сделала замечание водителю по поводу неаккуратной езды, а он вышел в салон, обругал женщину и ударил, заявив. что она мешает вести автобус.
Напомним, видеозапись скандальной сцены сделала одна из пассажирок. По ее словам, пожилая женщина, выйдя из автобуса очень горько плакала от обиды и потом обратилась в полицию.
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