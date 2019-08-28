В Уфе уволили водителя, который обругал матом пенсионерку

Госкомтранс Башкирии сообщил, что водитель 228-го автобуса, который обматерил и ударил пенсионерку, уволен. Об этом сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник.

Решение об увольнении было принято после весьма оперативно проведенного служебного расследования. По предварительным данным, пенсионерка сделала замечание водителю по поводу неаккуратной езды, а он вышел в салон, обругал женщину и ударил, заявив. что она мешает вести автобус.