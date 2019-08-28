В Уфе собственник снес старинное кирпичное здание XIX века

Сегодня, 28 августа, в Уфе экскаватором был разрушен очередной объект культурного наследия, который располагался по улице Нехаева, 110. Об этом сообщается на сайте Башкультнаследия.

- Речь идет о так называемом «Доме жилом с мастерской», который можно с полным правом назвать памятником архитектуры конца XIX – начала XX века постройки, - рассказала юрист и общественница Эльза Маулимшина.

По словам очевидцев, снос начался с 9 часов утра, для этого прибыла бригада рабочих с «КамАЗом» и экскаватором. Снос попытались остановить специалисты Башкультнаследия, но к моменту их приезда от дома уже остались одни руины.

На место происшествия была вызвана полиция, которая установила собственника здания, а также сотрудника строительной организации, непосредственно осуществлявшей снос дома.

По их словам, дом они снесли без всяких разрешений, просто по инициативе собственника, которому он стал не нужен.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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