В Уфе собственник снес старинное кирпичное здание XIX века
По данному факту может быть возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 28 августа, в Уфе экскаватором был разрушен очередной объект культурного наследия, который располагался по улице Нехаева, 110. Об этом сообщается на сайте Башкультнаследия.
- Речь идет о так называемом «Доме жилом с мастерской», который можно с полным правом назвать памятником архитектуры конца XIX – начала XX века постройки, - рассказала юрист и общественница Эльза Маулимшина.
По словам очевидцев, снос начался с 9 часов утра, для этого прибыла бригада рабочих с «КамАЗом» и экскаватором. Снос попытались остановить специалисты Башкультнаследия, но к моменту их приезда от дома уже остались одни руины.
На место происшествия была вызвана полиция, которая установила собственника здания, а также сотрудника строительной организации, непосредственно осуществлявшей снос дома.
По их словам, дом они снесли без всяких разрешений, просто по инициативе собственника, которому он стал не нужен.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Для справки
«Дом жилой с мастерской» по улице Нехавева, 110 в Уфе имел статус выявленного объекта культурного наследия и по закону подлежал государственной охране до тех пор, пока не будет принято решение о его включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия либо об отказе во включении его в такой реестр. Снос выявленного объекта культурного наследия запрещен.