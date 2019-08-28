В Уфе 23-летняя «героиня» резонансного изнасилования в полиции опять пропустила суд

Накануне, 27 августа, стало известно, что 23-летняя бывшая дознавательница Уфимского РУВД опять пропустила судебное заседание. Явились все, кроме потерпевшей и ее адвоката Ирины Валиевой. В итоге суд теперь продолжится 30 августа.

Ранее девушка уже несколько раз пропускала заседания, а когда все-таки приезжала на них, после непродолжительного допроса просила прервать процесс из-за плохого самочувствия.

Напомним, речь идет о резонансном групповом изнасиловании, предположительно совершенном в помещении управления полиции Уфимского района. 23-летняя дознавательница обвинила в этом преступлении участников застолья – своих старших коллег: экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, экс-начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.

Все участники это неприятной истории позднее были уволены из органов за пьянство на рабочем месте.