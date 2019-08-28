В Уфе 23-летняя «героиня» резонансного изнасилования в полиции опять пропустила суд
Экс-дознавательница, обвинившая коллег в тяжком преступлении, вновь не явилась на процесс.
Накануне, 27 августа, стало известно, что 23-летняя бывшая дознавательница Уфимского РУВД опять пропустила судебное заседание. Явились все, кроме потерпевшей и ее адвоката Ирины Валиевой. В итоге суд теперь продолжится 30 августа.
Ранее девушка уже несколько раз пропускала заседания, а когда все-таки приезжала на них, после непродолжительного допроса просила прервать процесс из-за плохого самочувствия.
Напомним, речь идет о резонансном групповом изнасиловании, предположительно совершенном в помещении управления полиции Уфимского района. 23-летняя дознавательница обвинила в этом преступлении участников застолья – своих старших коллег: экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, экс-начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука.
Все участники это неприятной истории позднее были уволены из органов за пьянство на рабочем месте.
Медиакорсеть следит за ситуацией.