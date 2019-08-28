В Приморском крае приостановлено железнодорожное сообщение на нескольких участках
Вчера, 19:01ОбществоФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Часть железнодорожных путей на юге Приморья оказались подтоплены или размыты после сильных ливней. В связи с этим принято решение о приостановке части внутренних маршрутов.
Как сообщает RT, железнодорожная линия Барановский – Хасан оказалась размыта на нескольких участках путей, некоторые из которых полностью затоплены. В связи с этим создан оперативный штаб и закрыты станции в районах Баневурово, Виневитино, Барсовый и Приморский.
Ранее в этом регионе было объявлено штурмовое предупреждение.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей