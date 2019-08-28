В Приморском крае приостановлено железнодорожное сообщение на нескольких участках

Как сообщает RT, железнодорожная линия Барановский – Хасан оказалась размыта на нескольких участках путей, некоторые из которых полностью затоплены. В связи с этим создан оперативный штаб и закрыты станции в районах Баневурово, Виневитино, Барсовый и Приморский.