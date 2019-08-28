В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре и ливне

Как рассказали в пресс-службе МЧС по республике, в период с 20.00 28 августа до 20.00 29 августа ожидается облачность, порывы ветра могут достигать до 20 м/с, ветер северо-западный. Прогнозируются дожди.

Температура воздуха ночью составит от +6 до +11, днем 29 августа до +13. В ведомстве в очередной раз предупреждают, что непогоду и стихию лучше пережидать в помещении, остерегаться деревьев и шатких конструкций в случае, если вы находитесь на улице.