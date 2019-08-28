В Башкирии врач умер накануне допроса в следственном комитете

Это утверждение прозвучало на пресс-конференции, которую провел профсоюз медиков Башкирии. Случай связан со смертью врача – анестезиолог-реаниматолог Нефтекамской больницы скончался накануне встречи со следователем по делу о смерти роженицы.

В то же время руководители профсоюза привели интересные и настораживающие цифры, о которых, в общем-то и так всем известно. В той же Нефтекамской больнице при штатной численности в 23 анестезиолога-реаниматолога в реальности работают всего 10 врачей. Соответственно, работать им приходится в 2-3 раза больше, чем это предусмотрено разнообразными нормами.

- Мы не раз обращались в СК России о недопустимости уголовного преследования медиков, но результата никакого. Каждый допрос, каждое следственное действие не проходит для врачей бесследно. К переживаниям медиков за неблагоприятный исход болезни добавляется угроза несправедливой уголовной ответственности, – отметил юрист профсоюза врачей Виталий Манзюков.