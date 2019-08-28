В Башкирии попросили следком прекратить преследование врачей
С такой просьбой в ведомство обратились представители Республиканского профсоюза медиков.
В Уфе на пресс-конференции представители Республиканского профсоюза медиков заявили о том. что они выступают против прессинга врачей со стороны следователей.
В качестве вопиющего примера они привели недавний случай, когда анестезиолог-реаниматолог Нефтекамской больницы умер накануне общения со следователем в рамках расследования дела о смерти роженицы.
При этом представители профсоюза привели шокирующие данные о кадровых проблемах в медицинских учреждениях.
По их словам, в той же Нефтекамской больнице в штате должно быть 23 анестезиолога-реаниматолога, но там работают только 10 врачей, на которых приходится двойная или даже тройная нагрузка.
- Наш профсоюз уже несколько раз обращался в Следственный комитет России по поводу недопустимости уголовного преследования медиков. Однако пока не получили никакого результата, - сообщил юрист профсоюза Виталий Манзюков. – Но ведь каждое следственное действие для врачей не проходит бесследно. Они переживают не только за плохой исход лечения пациентов, но и страдают из-за угрозы необъективной уголовной ответственности.
Проблем у врачей и в самом деле много. Это видно из публикаций на нашем сайте хотя бы за последнее время. Так в кумертауской больнице пациенты устроили в коридоре на прием настоящую давку, потому что один врач не успевал принять всех. Знаковая история случилась и в Белорецкой районной клинической больницы, главврач которой заступился за хирурга, которому в социальных сетях устроили травлю.