В Башкирии по делу о пытках в полиции изучили «созвон» стражей порядка

Вчера, 27 августа, в Янаульском районном суде состоялось очередное заседание по делу о пытках в полиции. Потерпевшим по нему проходит Венер Мардамшин.

Как сообщил представитель Комитета против пыток Евгений Литвинов, вчерашнее заседание было прямым продолжением предыдущего, стороны все время посвятили изучению детализации абонентских звонков. Это было необходимо для уточнения показаний участников событий 10 ноября 2016 года. - Во время заседания мне особо запомнился тот факт, что несколько сотрудников уголовного розыска, которых Венер запомнил и назвал в качестве людей, его задержавших, судя по данным детализации, в день когда он пропал и перестал отвечать на звонки друзей и супруги, постоянно были на «созвоне» друг с другом и ночью, и утром, - отметил Евгений Литвинов. По его мнению, исследование многочисленных таблиц с соединениями в формате «Exel», любезно предоставленных сотовыми операторами, затянется ещё, как минимум, на одно-два заседания. После этого стороны приступят к допросу подсудимых.

Напомним, разбирательство по делу длится уже третий год. До этого его рассматривали в Нефтекамском районном суде. Подозреваемые — экс-начальник отдела уголовного розыска полиции Нефтекамска Ильвир Сагитов и его подчиненный — старший оперуполномоченный Радим Хайруллин. Их обвиняют в пытках задержанного Венера Мардамшина.

В настоящее время Ильвир Сагитов уволен и находится на пенсии, а Радим Хайруллин отстранен на время следствия, но формально остается в должности (хотя находится под подпиской о невыезде).

Медиакорсеть подробно рассказывала ранее об этом деле — 22 ноября 2016 года к правозащитникам Комитета против пыток за юридической помощью обратился житель Нефтекамска Венер Мардамшин. Он рассказал, что 10 ноября его схватили четверо мужчин, сковали ему руки наручниками, надели на голову пакет и, затолкав в свой автомобиль, увезли в неизвестном направлении.

— Меня постоянно били руками и ногами по лицу, шее, туловищу, ногам. Связывали, подвешивали, били снова. Пытали электрошокером на протяжении нескольких часов — пытались добиться признательных показаний по краже айфона и похищению знакомой.

Мардамшин не раз отмечал, что слышал в определенные моменты звон бокалов и тосты в честь Дня полиции в соседнем кабинете. Впоследствии этот момент вызвал вопросы у стороны защиты.

Впрочем, нестыковки в деле действительно есть — усугубляет это и то, что не всегда на заседаниях Мардамшин отвечает уверенно и четко. Связывает он это с тем, что едва выжил в ту злополучную ночь 10 ноября и теперь имеет проблемы с памятью.

В деле заявлено 49 свидетелей, большинство из них уже допрошены. Следующее заседание состоится 3 сентября 2019 года в Янаульском районном суде в 10.00.