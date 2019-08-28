В Башкирии на выборы главы региона избирателям подарят скидки на еду, бани и ателье

В рамках Единого дня голосования 8 сентября усилиями членов Союза предпринимателей Уфы состоится акция «Уфа выбирает». Тем, кто примет в ней участие, обещают скидки и товары на различные услуги. Например, каждому, кто придет на избирательный участок с 7 до 8 утра, обещают дать скидки на бани, ателье, парикмахерские, химчистки, аптеки, музеи, театры, кинотеатры и даже фитнес-клубы.

Кроме того, на некоторых избирательных участках можно будет приобрести выпечку со скидкой, а также проверить зрение и давление.

Кроме того, по браслету, который выдадут «утренним избирателям», можно будет бесплатно ездить на автобусах «Башавтотранса».

Ранее, напомним, мы писали, что на выборах главы Башкирии КОИБы установят на 225 участках.

В ЦИКе заверили, что на участках будут работать 186 современных модернизированных аппарата производства 2010 года.