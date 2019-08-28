В 2019 году Уфе пока не удастся перевести все школы на обучение в первую смену
От второй смены удалось избавиться лишь в 65 из 128 столичных школ.
В новом учебном году уфимских школьников ожидают такие новшества, как пятидневка, браслеты для расчетов за питание и появление профильных медицинских классов в 11 учебных заведениях по договору с БГМУ. Три школы из Уфы также станут базовыми школами Российской Академии наук.
- А вот от второй смены отказаться пока при всем желании не получается. Поэтому в новом учебном году пока лишь 65 уфимских школ переходят на обучение в первую смену. Остальные 63 столичных школы пока будут работать в две смены, - рассказала на пресс-конференции вице-мэр Уфы Алина Сулейманова.
По субботам в школах будут проходить тематические субботы, план для их проведения в министерстве образования Башкирии уже разработан. Для учеников старших классов будет реализован проект «Взлетай!».
2 сентября в школах столицы Башкирии пройдут уроки, посвященные предстоящему 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.