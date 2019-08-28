«Укрэнерго» подало в суд на Россию из-за потери собственности в Крыму

Россию обвиняют в незаконном захвате инфраструктурных объектов украинского ведомства на территории полуострова. Об этом информирует RNS.

По словам представителей истца, Кабмин РФ нарушил соглашения с правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. НЭК «Укрэнерго» требует еще и возмещения ущерба за незаконную экспроприацию своих инвестиций в Крыму, а также нарушение обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту.

Истец утверждает, что в середине весны прошлого года высшие должностные лица РФ получили официальные письменные сообщения от «Укрэнерго». Речь в документах велась об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной. Для разрешения спора руководство «Укрэнерго» предлагало провести консультации и переговоры с властями России. Однако Москва ответа на обращение так и не дала.

В итоге во вторник, 27 августа «Укрэнерго» пришлось подать иск в арбитражный суд (ad hoc) в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 (ЮНСИТРАЛ). Далее украинское ведомство намерено добиться формирования состава арбитражного трибунала для рассмотрения данного спора.