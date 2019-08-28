Судебные издержки: в Уфе закон снова принял сторону тех, кто создал опасную ситуацию

Орджоникидзевский суд Уфы отклонил иск о отмене договора дарения, заключенный между родными (когда-то, действительно, было так) братьями Рамилем и Даилем Губайдуллиными в феврале 2013 года. Тем самым история об опасном торговом комплексе, который вопреки здравому смыслу и существующим нормам оказался разделен пополам вертикальной стеной, опять получила продолжение.

Напомним, мы уже рассказывали ранее о судьбе здания ТСК «Лопатино». Рамиль Губайдуллин, выступая в суде, назвал это сооружение делом своей жизни, он посвятил ему почти четверть века – сначала, будучи индивидуальным предпринимателем, организовал структуру для охраны базы мебельхозторга. Впоследствии здания были переданы городу на баланс. Огромных усилий потребовалось Рамилю Губайдуллину, по его словам, чтобы здания выставили на торги. Затем они вместе с земельными участками были выкуплены на аукционе.

В скором времени ему пришла идея создать «что-то эдакое», дабы увековечить память о своей молодости, жизни… Так началось строительство «ТСК Лопатино» - к слову, необходимость в таком торговом комплексе остро ощущалась в этой части Черниковки.

С 1996 годов по 2010 было приложено много физических и душевных сил для воплощения мечты в реальность - от проектирования строительства до сдачи в эксплуатацию. С 2010 года здание приняло знакомый уфимцам облик. Так было до начала войны между двумя собственниками.

В 2013 году Рамиль Губайдуллин оформил своему старшему брату Даилю договор дарения на ½ доли здания, двигаемый родственными чувствами. Однако в ответ искреннего понимания не встретил.

Даиль Мансурович отказался нести расходы на содержание здания, но от прибыли отказываться не стал. С того момент отношения между братьями перешли в состояние холодной войны, которая порой принимает странные формы.

Как говорят работники управляющей компании, Даилю Мансуровитчу показалось мало такого подарка, и он решил забрать себе денежные средства, принадлежащие управляющей компании. Прежде всего, это выразилось в способе разделения помещений между собственниками. Четырехэтажное здание можно было бы поделить поэтажно (даже с учетом того, что один этаж - технический), при этом не нарушая работу систем жизнеобеспечения.

Нет сомнений, что именно так и поступили бы нормальные собственники, уважая интересы друг друга, а также проявляя заботу о безопасности арендаторов и покупателей, за жизни и здоровье которых они несут ответственность должны отвечать. Но в случае с ТСК «Лопатино» Даиль Мансурович, видимо, чтобы побольше насолить брату, поделил здание строго пополам вертикальной стеной, отрезав половину родственника от жизненно важных коммуникаций и большей части аварийных выходов.

Рамиль Мансурович предлагал разделить здание горизонтально, но так и не был услышан ни братом, ни судом.

В процессе рассмотрения дела о разделе здания Даиль Мансурович заявил суду: « Я хочу по вертикали! И никак иначе!». А его адвокат (и дочь) Диана повергла всех в шок фразой: «Вы нам разделите, а дальше мы сами решим».

…Чтобы обеспечить нормальную работу части здания, принадлежащей Рамилю Губайдуллину, управляющая компания вынуждена была приобрести новое оборудование, свою щитовую, проложить надежные коммуникации и обеспечить условия безопасности, которых их лишили после самовольного возведения перегородки, которую арендаторы прозвали «стеной страха».

А вот ситуацию с аварийными выходами разрешить оказалось непросто — часть из них присутствует только на бумаге в проекте здания, который зарегистрировал в Росреестре Даиль Губайдуллин. Мы подробно описывали эту ситуацию в нашей статье ранее.

После прошлогодней трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», где из-за чудовищных нарушений норм безопасности в огне погибли более 60 человек, включая детей, арендаторы и посетители ТСК «Лопатино» надеялись, что к их ситуации власти и судебные органы отнесутся более внимательно. Но их чаяния не оправдались.

Попытки отменить разделение здания пополам гипсокартонной перегородкой Рамиль Мансурович предпринимал не один раз в течение нескольких лет, обращаясь в различные инстанции, включая судебные. Однако вопреки здравому смыслу решения принимались в основном в пользу его оппонента – Даиля Мансуровича.

В конце концов, Рамиль Мансурович решил разрубить этот узел противоречий, обратившись к началу истории, когда он сам подарил половину здания брату. Он подал иск об отмене договора дарения, аргументируя свою позицию многочисленными примерами того, как действия оппонента и его команды создали угрозу безопасности несущих конструкций, а также реальную опасность для арендаторов и посетителей.

Парадокс ситуации заключается еще и в том, что в случае какого-либо ЧП отвечать за него будет именно Рамиль Губайдуллин, поскольку здание построено и сдано в эксплуатацию именно им. Тот факт, что на сторону Даиля Губайдуллина никто из контролирующих и надзорных органов не может попасть, вряд ли станет оправданием, если вдруг случится непоправимое.

На сей раз в суде представители истца приводили множество аргументов и ходатайств, однако судья приняла далеко не все из них. Лишь одно ходатайство судом было удовлетворено, а именно «наложить запрет на регистрационные действия и проведение ремонтных работ в части здания Даиля Губайдуллина до вступления решения в законную силу». Но оно фактически мало влияет на положение дел. К тому же, как говорят представители управляющей компании, данное определение никоим образом не мешает Даилю Губайдуллину проводить на своей территории в ходе судебного процесса ремонтные работы - возможно, это делается для того, чтобы хоть устранить нарушения, зафиксированные ранее в экспертном заключении.

Сторона ответчика и на сей раз чувствовала себя в суде очень спокойно и уверенно, представители Даиля Губайдуллина взирали на происходящее свысока, иногда с трудом скрывая ухмылки. Адвокат Руслан Евсюков отказался давать какие-либо комментарии журналистам.

В качестве аргументов в ответ на все доводы истца они приводили договора с ресурсоснабжающими организациями и счета об оплате коммунальных услуг, утверждая, что это доказывает ответственное отношение к собственности со стороны их доверителя. Однако «невидимый проект», якобы изготовленный по заказу Даиля Губайдулина, которым зданием было разделено пополам, никто из его представителей так и не предоставил суду.

Аргументы о том, что большинства помещений, указанных в документах, на стороне Даиля Мансуровича, в реальности не существует, что там отсутствуют системы пожаротушение и оповещения (тому есть наглядные доказательства – видео, снятое риэлтором, недавно побывавшим там), суд, как ни странно, во внимание не принял.

Суд также не дал никакой оценки заключениям эксперта, в которых буквально черным по белому прописано, что на стороне здания, принадлежащей Даилю Губайдуллину, повреждены несущие стены, отсутствуют системы вентиляции и пожаротушения. Судья не принял во внимание и тот факт, что в здание на первый этаж заведен газопровод.

По словам Руслана Евсюкова, там стоит котельная. А СНиПов и ГОСТов, запрещающих установку газового оборудования на первом этаже зданий, в которых присутствует более 50 человек, словно и не существует.

…Стоит отметить, что это не первое парадоксальное судебное решение в истории взаимоотношений Даиля и Рамиля Губаййдуллиных. Так, возведению «стены страха» в 2015 году предшествовала еще более парадоксальная ситуация. С мая по декабрь 2015 года в Верховном суде Башкирии дело рассматривала коллегия в составе судей Крыгиной, Фахретдиновой и Ткачевой. Однако 9 декабря заседание затянулось до 21.30, а затем суд объявил перерыв до утра следующего дня.

Наутро, к изумлению других участников процесса, судебная коллегия предстала в ином виде – в ней были два новых судьи – Мухаметова и Турумтаева, лишь докладчик Фахретдинова осталось в своем статусе.

Судя по всему, они за ночь изучили все обстоятельства дела и ничтоже сумняшеся вынесли вердикт, который оказался в пользу Даиля Губайдуллина.

Как рассказали арендаторы, уже на следующий утро после процесса Даиль Губайдуллин вместе с бравыми парнями из его собственного ЧОП «ДАН» приехали в ТСК «Лопатино» с копией решения суда. Вызванные по сотрудники полиции смогли пресечь практически начавшийся штурм помещений арендаторов, так как копия решения суда в данном случае не могла служить основанием для начала работ по установке стены, как бы не терпелось это сделать Даилю Мансуровичу.

Тем не менее арендаторы были выставлены уже в ближайшие дни, и вскоре появилась та самая перегородка – «стена страха».

По словам юриста Елены Соболевой, с тех пор управляющая компания, обращавшаяся в суд и прочие инстанции, уже получила порядка 140 отказных материалов. Ни органы полиции, ни прокуратура, ни иные организации и должностные лица не могут (или не хотят?) вникать в ситуацию, а тем более браться за нее.

…Вот и на сей раз вопреки всем доводам истца и его представителей суд все-таки принял решение отказать Рамилю Губайдуллину в иске об отмене договора дарения его брату. Чем, в общем-то, не удивил участников процесса.

- Мы намерены бороться дальше, и будем обжаловать данное решение сразу после того, как получим мотивировочное решение суда, - сообщила корреспонденту Медиакорсети юрист Елена Соболева.