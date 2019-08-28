Спустя пять лет из Уфы в Израиль планируют возобновить прямые рейсы

Стороны во время встречи выразили желание укрепить сотрудничество и возобновить прямые рейсы в Израиль из башкирской столицы. Ранее, напомним, прямой рейс в Тель-Авив действовал в период с ноября 2011 года по июль 2014-го.

В числе приоритетных сфер взаимодействия - сельское хозяйство, туризм, IT, поддержка технологических стартапов, киберзащита.

Только в 2018 году, по данным правительства республики, внешнеторговый оборот между регионами составил 2 млн долларов США.

Ранее республика подписала договор с израильской компаний LR Group. Согласно нему, регионы будут сотрудничать в сфере молочного производства на 7 тысяч голов в Кушнаренковском районе Башкирии. Объем планируемых инвестиций - 10 млрд рублей.