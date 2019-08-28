По популярности ипотеки Башкирия занимает 5 место среди регионов России

Аналитики рейтингового агентства «РИА-Рейтинг» посчитали, насколько среди населения разных регионов России популярна покупка жилья в ипотеку. Оказалось, что в Башкирии этот вид кредитования достаточно популярен: по количеству ипотечных договоров на 1000 человек населения за последние 12 месяцев – 26,2 договора – республика находится на 5 месте.

Средняя сумма ипотечного кредита в Башкирии равна 1,8 миллиона рублей. Вместе с тем за последние 12 месяцев наблюдается снижение ипотечного кредитования на 6,1%. Впрочем, снижение ипотечной активности есть почти во всех регионах страны.

Наиболее популярна ипотека в Ямало-Ненецком автономном округе, где на каждые 1000 человек населения за последние 12 месяцев было в среднем 31,1 кредитного договора. Сумма ипотеки на севере дороже – 2,8 миллиона рублей.

Наименьшей популярностью покупка жилья в ипотеку пользуется в регионах Северного Кавказа. Например, в Ингушетии заключено всего 0,8 кредитного ипотечного договора на 1000 жителей республики.