Не едем на выборы, у нас выбоины: В Башкирии селяне отрезаны от мира

Все попытки местных жителей хоть как-то повлиять на ситуацию с бездорожьем в районе кончаются бесконечными отписками и отсутствием конкретной информации о возможном начале строительства или ремонта дороги. Между тем, каждый раз, при разгуле стихии, практически во все времена года дорога из-за глубоких ям и ухабов буквально отрезает от цивилизации жителей сел.

— Участок дороги Бикшик-Кучаш как после бомбежки и танков, яма на яме. Скорая едва сумела к нам в Новояшево приехать, — пишет Лариса Гиззатова.

— Грунтовая дорога от трассы Янаул-Уфа, начиная с Кучашевского перекрестка, в сторону деревень Кучаш, Актуганово, Старояшево, Братовщина и других, просто в ужасающем состоянии! Хоть бы грейдер раз в месяц отправляли и того ведь нет. Посреди дороги выбоины в полметра и ямы! Налоги с людей сдирают исправно, а свои обязательства почему-то не выполняют! В дождливую погоду на легковых машинах не проехать вообще! Население уже устало от таких дорог! Мы уже не надеемся на асфальт, но можно ли нам, пожалуйста, хотя бы в нормальном состоянии содержать то, что имеем?! — пишут возмущенные жители сел в обращении к врио главы республики.

По словам главы Калтасинской администрации Юрия Садырова, указанная дорога находится в республиканской собственности и на содержание дороги заключен контракт между Управлением дорожного хозяйства РБ и Калтасинским ДРСУ.

Фото: Mkset.ru

Однако, по словам местных жителей, регулярные выезды грейдеров, ровняющих грунтовую дорогу длиной в 20 километров, ситуацию не улучшают.

- Если они постоянно обследуют дорогу, то почему ее вовремя не приводят в порядок? Ждете, пока что-то случится? Пока люди в МЧС начнут звонить? Сами вы в наших краях как давно бывали? Вы бы сами согласились по таким дорогам каждый день ездить? Нет? Вот и мы так думаем! - пишут местные жители в социальной сети ВКонтакте.

Фото: Mkset.ru

В Управлении дорожного хозяйства республики проблему признали, но лишь заверили, что сделают все необходимое для поддержания качества дороги. Ничего конкретного жителям они ответить не смогли.

- По дороге в направлении от Уфа-Бирск-Янаул — Старояшево, действительно, есть вопросы. Ремонт, к сожалению, в 2019 году здесь не планируем. Однако мы обратили внимание подрядной организации на качество содержания этой дороги. Будем направлять технику, чтобы сделать удовлетворительный проезд, - сообщила Альбина Гильмиянова, главный специалист Управления дорожного хозяйства РБ.

В пик предвыборных гонок сельчане задаются резонным вопросом - как в условиях бездорожья надеяться на исход выборов и как идти в избирательный участок, если дорогу размоет дождем?

- Привезут они на выбоинах эти урны, ну проголосуем, допустим, а дальше то что? Дороги как не было, так и нет! - задается риторическим вопросом местная жительница Роза Баюршина.

Жители района надеются, что чиновники правительства и района лично смогут убедиться в бездорожье кучашевской дороги на своих личных автомобилях.