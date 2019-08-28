NASA: к Земле приближаются два крупных астероида

Ученые рассчитали размер космических тел и то, насколько близко они подойдут к Земле. Об этом информирует RNS.

Так астероид 2010 CO1 приблизится к Земле примерно на 5,32 миллиона километров. Скорость его движения равна порядка 14,35 километра в секунду. Диаметр космического тела составляет 120-260 метров.

Второй астероид носит название 2000 QW7. Он пролетит мимо Земли на расстоянии 5,33 миллиона километров. Скорость космического тела достигает 6,42 километра в секунду. Диаметр 2000 QW7 составляет от 290 до 650 метров, сообщили в NASA.