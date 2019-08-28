NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
Ученые рассчитали размер космических тел и то, насколько близко они подойдут к Земле. Об этом информирует RNS.
Так астероид 2010 CO1 приблизится к Земле примерно на 5,32 миллиона километров. Скорость его движения равна порядка 14,35 километра в секунду. Диаметр космического тела составляет 120-260 метров.
Второй астероид носит название 2000 QW7. Он пролетит мимо Земли на расстоянии 5,33 миллиона километров. Скорость космического тела достигает 6,42 километра в секунду. Диаметр 2000 QW7 составляет от 290 до 650 метров, сообщили в NASA.
В космическом агентстве добавили, что в среду, 28 августа с Землей сблизится астероид 2019 OU1. Его диаметр оценили в пределах от 71 до 160 метров. Космическое тело подойдет к Земле на расстояние порядка 1,03 миллиона километров.