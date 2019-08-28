Молодежь Башкирии научат толерантности за полмиллиона рублей

Министерство молодежной политики и спорта Башкирии объявило конкурс, победитель которого сможет организовать семинары для республиканской молодежи. Тема лекций: привитие молодым людям идей межнациональной и межрегиональной толерантности.

Согласно техзаданию, обучать терпимости будут представителей молодежных учреждений, лидеров молодежных организаций, вожатых профильных лагерей, волонтеров. Всего в семинарах, которые пройдут в октябре-ноябре, примут участие около 200 человек. Стоимость (максимальная сумма договора) – 500 тысяч рублей.