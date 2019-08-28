Исследователи СФУ уточнили возраст вулканических скал в «Красноярских Столбах»
Вчера, 19:14ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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Ученым из Сибирского федерального университета удалось установить точный возраст вулканических скал в нацпарке «Красноярские Столбы». Он составляет 430-450 миллионов лет.
Ранее считалось, что возраст скал примерно на 50 миллионов лет меньше, сообщает 28 августа газета «Известия».
Ученые утверждают, что в этот период в Сибири, в том числе на территориях нынешней Хакасии и Красноярского края, неоднократно происходили извержения вулканов. Согласно более ранней теории, наибольшая интенсивность процесса отмечалась примерно 390 миллионов лет назад.
По мнению исследователей, деятельность вулканов, отмечавшаяся 450 миллионов лет назад, стала причиной одного из самых крупных вымираний живых организмов на Земле.
Сотрудники СФУ будут продолжать свои исследования. Они должны помочь в изучении истории вулканизма, а также в поиске новых месторождений.
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