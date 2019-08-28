Исследователи СФУ уточнили возраст вулканических скал в «Красноярских Столбах»

Ранее считалось, что возраст скал примерно на 50 миллионов лет меньше, сообщает 28 августа газета «Известия».

Ученые утверждают, что в этот период в Сибири, в том числе на территориях нынешней Хакасии и Красноярского края, неоднократно происходили извержения вулканов. Согласно более ранней теории, наибольшая интенсивность процесса отмечалась примерно 390 миллионов лет назад.

По мнению исследователей, деятельность вулканов, отмечавшаяся 450 миллионов лет назад, стала причиной одного из самых крупных вымираний живых организмов на Земле.